Koning Filip heeft de opdracht van de informateurs Coens (CD&V) en Bouchez (MR) verlengd tot 4 februari.

Dat hebben beiden dinsdagavond verklaard na afloop van een vier uur durende audiëntie op het paleis. Verder bleven ze karig met commentaar. "We gaan op zoek naar een meerderheid in dit land", aldus Coens.

Na een audiëntie van zowat vier uur verspreidde het Paleis een mededeling. "De informateurs hebben aan de Koning een verslag uitgebracht. Zij zullen enkele elementen verder aftoetsen en hun eindconclusies voorleggen op 4 februari 2020", zo luidt het in die mededeling.

De verlenging van de opdracht komt onverwacht. De voorbije twee weken moesten de informateurs nagaan of een toenadering tussen PS en N-VA, de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, mogelijk is. Maar PS-voorzitter Paul Magnette zei maandag dat een regering met PS en N-VA niet mogelijk is. De verwachting was dan ook dat de opdracht van de informateurs dinsdag zou eindigen.

