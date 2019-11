Koning Filip start consultaties met Magnette en De Wever, persconferentie preformateurs afgelast

Koning Filip heeft maandagnamiddag de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) ontvangen in het paleis in Brussel voor een verslag. De koning houdt zijn beslissing in beraad en vat consultaties aan, zo blijkt uit een mededeling van het paleis.

Koning Filip, Geert Bourgeois en Rudy Demotte © belga