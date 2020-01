Koning Filip roept de politieke partijen op hun 'exclusieven te laten vallen' en eindelijk een volwaardige federale regering te vormen. Het geduld van de burgers 'mag niet worden gezien als onverschilligheid', zei de koning donderdag in zijn toespraak voor de gestelde lichamen op het Paleis in Brussel.

Koning Filip roept de politieke partijen op hun 'exclusieven te laten vallen' en eindelijk een volwaardige federale regering te vormen. Het geduld van de burgers 'mag niet worden gezien als onverschilligheid', zei de koning donderdag in zijn toespraak voor de gestelde lichamen op het Paleis in Brussel.

De verkiezingen liggen intussen al acht maanden achter ons en het Paleis was al meer dan eens het toneel van audiënties in de zoektocht naar een nieuwe ploeg. Pas dinsdag verlengde de koning de opdracht van informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez.

In zijn jaarlijkse toespraak voor de gezagsdragers in ons land stelde koning Filip dat het op federaal niveau tijd is voor een visie voor de toekomst, voor goed doordachte oplossingen voor het hele land en voor een ploeg die ze samen met overtuiging en krachtdadig uitdraagt. 'De tijd is gekomen om de inspanningen van de voorbije acht maanden te verzilveren, exclusieven te laten vallen en eindelijk een volwaardige regering te vormen', luidde het.

De koning riep op 'realistisch en verantwoordelijk' te zijn. 'Door naar overeenstemming te streven, ten bate van het algemeen belang. Door echte compromissen te sluiten: akkoorden, waarbij alle partijen sommige van hun eisen laten vallen, zodat het geheel er uiteindelijk bij wint.'

Dat is volgens het staatshoofd ook de terechte verwachting van de burgers, 'die verlangen naar stabiliteit en daadkracht'. 'Hun geduld mag niet gezien worden als onverschilligheid'.

Hij haalde het voorbeeld aan van geëngageerde burgers die gedreven samenwerken en zich inzetten op de lange termijn. 'De bevolking verwacht nu dat diezelfde gedrevenheid versterkt doorgetrokken wordt in verantwoordelijk en kordaat handelen, op elk beleidsniveau.'

Ook premier Sophie Wilmès benadrukte in haar toespraak de nood aan een volwaardige regering. Die moet 'antwoorden bieden op de uitdagingen van vandaag en die van morgen voorbereiden'. Volgens haar is een open dialoog tussen alle democraten noodzakelijk.

Koning Filip roept de politieke partijen op hun 'exclusieven te laten vallen' en eindelijk een volwaardige federale regering te vormen. Het geduld van de burgers 'mag niet worden gezien als onverschilligheid', zei de koning donderdag in zijn toespraak voor de gestelde lichamen op het Paleis in Brussel.De verkiezingen liggen intussen al acht maanden achter ons en het Paleis was al meer dan eens het toneel van audiënties in de zoektocht naar een nieuwe ploeg. Pas dinsdag verlengde de koning de opdracht van informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez. In zijn jaarlijkse toespraak voor de gezagsdragers in ons land stelde koning Filip dat het op federaal niveau tijd is voor een visie voor de toekomst, voor goed doordachte oplossingen voor het hele land en voor een ploeg die ze samen met overtuiging en krachtdadig uitdraagt. 'De tijd is gekomen om de inspanningen van de voorbije acht maanden te verzilveren, exclusieven te laten vallen en eindelijk een volwaardige regering te vormen', luidde het. De koning riep op 'realistisch en verantwoordelijk' te zijn. 'Door naar overeenstemming te streven, ten bate van het algemeen belang. Door echte compromissen te sluiten: akkoorden, waarbij alle partijen sommige van hun eisen laten vallen, zodat het geheel er uiteindelijk bij wint.' Dat is volgens het staatshoofd ook de terechte verwachting van de burgers, 'die verlangen naar stabiliteit en daadkracht'. 'Hun geduld mag niet gezien worden als onverschilligheid'. Hij haalde het voorbeeld aan van geëngageerde burgers die gedreven samenwerken en zich inzetten op de lange termijn. 'De bevolking verwacht nu dat diezelfde gedrevenheid versterkt doorgetrokken wordt in verantwoordelijk en kordaat handelen, op elk beleidsniveau.' Ook premier Sophie Wilmès benadrukte in haar toespraak de nood aan een volwaardige regering. Die moet 'antwoorden bieden op de uitdagingen van vandaag en die van morgen voorbereiden'. Volgens haar is een open dialoog tussen alle democraten noodzakelijk.