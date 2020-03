Koning Filip gaf maandagavond een televisietoespraak over de coronacrisis. 'Deze beproeving zal ons sterker maken', klinkt het.

In zijn toespraak steekt Koning Filip het land een hart onder de riem. 'Ons land wordt geconfronteerd met een ongeziene crisis op wereldschaal. De overheden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en drastische maatregelen ingevoerd die een grote impact hebben op het dagelijkse leven.'

'Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen', gaat Koning Filip verder. 'We moeten dit voor ons allen doen, maar vooral voor de kwetsbaren onder ons. We leven mee met de kwetsbaren en de ouderen. Ook voor ouders is het niet eenvoudig om hun gezin te herorganiseren. En van de jongeren wordt verantwoordlijkheidsbesef gevraagd. Onze houding hierin is essentieel en kan levens redden.'

'We beseffen dat dokters, verpleegkundigen en zorgverleners uitzonderlijke inspanningen leveren. Moedige beslissingen dringen zich op om de economische schok op te vangen. De huidige situatie herinnert ons aan onze kwetsbaarheid, maar brengt ook onze sterkte naar boven. De spontane oproepen van verbondenheid en solidariteit zijn hartverwarmend. Deze beproeving zal ons sterker maken', besluit de koning.

In zijn toespraak steekt Koning Filip het land een hart onder de riem. 'Ons land wordt geconfronteerd met een ongeziene crisis op wereldschaal. De overheden hebben hun verantwoordelijkheid genomen en drastische maatregelen ingevoerd die een grote impact hebben op het dagelijkse leven.' 'Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van ons allen', gaat Koning Filip verder. 'We moeten dit voor ons allen doen, maar vooral voor de kwetsbaren onder ons. We leven mee met de kwetsbaren en de ouderen. Ook voor ouders is het niet eenvoudig om hun gezin te herorganiseren. En van de jongeren wordt verantwoordlijkheidsbesef gevraagd. Onze houding hierin is essentieel en kan levens redden.''We beseffen dat dokters, verpleegkundigen en zorgverleners uitzonderlijke inspanningen leveren. Moedige beslissingen dringen zich op om de economische schok op te vangen. De huidige situatie herinnert ons aan onze kwetsbaarheid, maar brengt ook onze sterkte naar boven. De spontane oproepen van verbondenheid en solidariteit zijn hartverwarmend. Deze beproeving zal ons sterker maken', besluit de koning.