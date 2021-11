Koning Filip is vandaag aanwezig op de 103de herdenking van Wapenstilstand bij de Congreskolom in Brussel. De militaire ceremonie aan het Graf van de Onbekende Soldaat brengt hulde aan de slachtoffers die vielen tijdens de twee wereldoorlogen.

Naast de koning wonen ook de voorzitters van de Kamer en de Senaat en vertegenwoordigers van de regeringen de plechtigheden ter ere van 11 november bij. Ook in de rest van het land wordt de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog naar jaarlijkse gewoonte herdacht.

In België bracht men voor het eerst huldiging op 11 november 1922, toen het stoffelijk overschot van een onbekende soldaat aan de Congreskolom werd begraven. Sindsdien evolueerde Wapenstilstand tot een nationale feestdag. Enkele jaren eerder op 11 november 1918 bracht de wapenstilstand een einde aan vier jaar Duitse bezetting. Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger in strijd met het internationale recht het Belgische grondgebied binnen en stortte het land zo in de Eerste Wereldoorlog. Ongeveer 41.000 Belgische soldaten lieten het leven.

