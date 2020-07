Koning Filip en premier Sophie Wilmès hebben, elk apart, een ontmoeting gehad met de Congolese president Félix Tshisekedi, die sinds zondag in ons land verblijft. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen.

Tshisekedi is op 'privébezoek' in België. Hij zou een tiental dagen blijven voor een medische check-up, maar ook om Belgische en Europese politici te zien. Zo heeft hij dinsdag premier Sophie Wilmès ontmoet voor een 'informeel' gesprek, is te horen in de entourage van de eerste minister. Waarover het gesprek ging, werd niet bekendgemaakt.

Woensdag werd Tshisekedi door koning Filip ontvangen voor een 'privéontmoeting', bevestigt het Paleis. Vorige week, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, sprak de vorst in een brief aan Tshisekedi en het Congolese volk zijn diepste spijt uit over de Belgische wandaden in Congo. In een televisietoespraak riep de Congolese president België en zijn eigen land vervolgens op de geschiedenis van de kolonisatie te herschrijven.

De brief van koning Filip en de bilaterale relaties tussen België en Congo kwamen volgens de nieuwssite cheikfitanews.net ook aan bod tijdens het onderhoud van Tshisekedi met premier Wilmès.

