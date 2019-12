De opdracht van Magnette als informateur ging op 5 november van start, daags nadat preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) hun opdracht teruggaven. De voormalige ministers-presidenten waren er niet in geslaagd voldoende basis te vinden om een regering te vormen rond hun respectieve partijen. Dat zou dan een paars-gele formatie zijn, al dan niet met Open Vld aan boord, eventueel aangevuld met andere partijen.

Magnette veranderde het geweer van schouder. Terwijl voordien de preformateurs en nog eerder informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders in de richting van een bepaalde coalitie werkten - met PS en N-VA als grootste partijen aan boord - probeerde Magnette een consensus te smeden rond prioriteiten voor een volgende bewindsploeg. De PS-voorzitter, wiens partij als enige echt incontournable is, had eerder al aangegeven dat er meerderheden mogelijk zijn zonder N-VA.

Naarmate zijn werk vorderde, werd ook steeds duidelijker dat hij rond een paars-groene as wilde werken. Dat bleek vooral toen uitlekte dat Magnette een overleg organiseerde waarop enkel socialisten, liberalen en groenen waren uitgenodigd. Uit details die uitlekten, bleek ook dat zijn opeenvolgende nota's niet meteen op maat van de Vlaams-nationalisten geschreven waren. Daarop kwam de focus op de liberalen te liggen. N-VA en het uit beeld verdwenen CD&V richtten hun pijlen op Open Vld, dat zelf intern verdeeld is over de kwestie. Dat bleek vooral toen kopstuk Bart Somers in een fors interview serieuze vraagtekens plaatste bij de wil van N-VA om federaal in een meerderheid te stappen en zo het pad leek te effenen naar paars-groen, maar elders in de partij vooral naar paars-geel werd gekeken.

Sindsdien zegt de partij steevast elk project op zijn inhoud en liberale accenten af te toetsen, maar wordt vooral geen keuze uitgesproken. Na afloop van het partijbureau stelde Open Vld maandag dat het werk van de informateur niet overboord mag worden gegooid, maar dat het vandaag nog onvoldoende is om er onderhandelingen rond te starten. De kersverse MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verklaarde zondag al geen enkele piste uit te sluiten, maar enkel paars-groen is voor hem een te krappe basis om vijf jaar lang een regering rond te vormen. Samen komen de zes partijen immers maar aan 76 van de 150 Kamerzetels. En CD&V blijft er bij dat N-VA een kans moet krijgen.

Het blijft koffiedik kijken welke beslissing de koning zal nemen na zijn consultaties. Eén piste hield in dat N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld zou worden ingestuurd, maar dat lijkt steeds minder plausibel. In een interview voor aanvang van zijn partijbureau zei De Wever dat hij eventueel bereid was een oplossing te zoeken, maar benadrukte hij toch vooral hoe moeilijk de kaarten liggen én sprak hij niet meteen verzoenende taal.

Het wordt dus afwachten tot wanneer de audiënties ten paleize afgelopen zullen zijn. Maandag nodigde de koning alvast de liberale partijen uit. Het is nog onbekend wie nadien de revue passeert.