Het hof van beroep van Brussel legt koning Albert II een dwangsom van 5.000 euro per dag op.

Het hof van beroep van Brussel heeft beslist, in een arrest dat donderdag werd vrijgegeven, dat koning Albert II zijn DNA moet afstaan om het te vergelijken met dat van Delphine Boël, die erkend wil worden als zijn dochter.

Als hij zich niet aan die beslissing houdt, moet hij een dwangsom van 5.000 euro per dag betalen.

Het hof volgt daarmee de advocaten van Delphine Boël, die willen dat koning Albert II onmiddellijk een DNA-test ondergaat, zoals het hof van beroep in oktober al had besloten.

Op 25 oktober 2018 oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de vader van Delphine Boël is. Ook gaf het hof een deskundige van het Erasmusziekenhuis de opdracht binnen drie maanden een genetische expertise uit te voeren om de verwantschap tussen Delphine en Albert II te bepalen. Maar de koning heeft tot dusver geen DNA-test ondergaan.

De advocaten van Albert II gingen in cassatie tegen de uitspraak van het hof van beroep en stelden dat de DNA-test niet kan worden opgelegd zolang het Hof van Cassatie zich niet heeft uitgesproken.

Volgens de advocaten van Delphine Boël werkt het cassatieberoep niet opschortend voor het DNA-onderzoek. De advocaten van Boël vroegen ook een dwangsom van 5.000 euro per dag dat de koning zich niet aan een genetische test onderwerpt. Het hof ging daar donderdag eveneens in mee.

Delphine Boël outte zich in 1999 als de onwettige dochter van Albert II en diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door Albert II en eiste dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot.

Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorige koning van België.