Het Hof van Beroep in Brussel heeft vastgesteld dat Jacques Boël niet de wettelijke of biologische vader van Delphine Boël is, en beveelt koning Albert II om in de komende drie maanden een DNA-test te ondergaan.

Delphine Boël stelde een rechtsvordering in om het vaderschap van Jacques Boël te verwerpen, en koning Albert II te erkennen als haar echte vader. Jacques Boël onderging al in 2013 een DNA-test, waaruit bleek dat hij niet haar biologische vader was.