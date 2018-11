Koning Albert II moet binnen de drie maanden DNA-test laten afnemen

Het Hof van Beroep in Brussel heeft vastgesteld dat Jacques Boël niet de wettelijke of biologische vader van Delphine Boël is, en beveelt koning Albert II om in de komende drie maanden een DNA-test te ondergaan.

Delphine Boël stelde een rechtsvordering in om het vaderschap van Jacques Boël te verwerpen, en koning Albert II te erkennen als haar echte vader. Jacques Boël onderging al in 2013 een DNA-test, waaruit bleek dat hij niet haar biologische vader was.

De beslissing van het Brusselse hof van beroep gebeurde volgens de advocaten van Delphine Boël op 25 oktober.

Geen cassatie mogelijk

'De rechtbank heeft vooreerst vastgesteld dat Albert II niet kan tussenkomen in de betwisting van het vaderschap van Jacques Boël, die door mijn cliënt gevraagd wordt,' aldus Boëls advocaat Marc Uyttendaele. 'Vervolgens stelde ze vast dat zelfs als er sprake is van bezit van staat, dat wil zeggen dat er een vader-dochterrelatie was tussen Jacques en Delphine Boel, haar vraag moet worden onderzocht. Vervolgens stelde ze vast dat Jacques Boël in rechte noch in feite de vader van Deplhine is,' legde de advocaat uit. 'Zo zal Delphine Boel ten laatste binnen drie maanden niet meer de dochter van Jacques Boël zijn in de registers van de burgerlijke stand. En in dezelfde periode zal Albert II zich moeten onderwerpen aan een DNA-test,' zei hij.

De rechtbank heeft een deskundige van het Erasmusziekenhuis van de ULB opgedragen een genetisch onderzoek uit te voeren om de verwantschap na te gaan tussen Delphine en Albert II, zegt Uyttendaele. 'En terwijl er cassatieberoep kan ingesteld worden tegen de beslissing over de betwisting van het vaderschap is dat niet het geval voor de DNA-expertise.'

'Belangrijke stap'

'Wij, advocaten van Delphine Boël, zijn erg blij met deze beslissing, die een serene en sterke bevestiging is van de principes die stellen dat het belang van het kind altijd voorrang moet krijgen. Deze beslissing is een belangrijke stap in de moeilijke strijd die Delphine Boël is begonnen na het mislukken van alle minnelijke stappen, opdat haar identiteit, en die van haar kinderen, eindelijk wettelijk wordt erkend,' stelt de advocaat nog.

Delphine Boël heeft altijd gezegd dat ze de dochter is van Koning Albert II, met wie haar moeder Sybille de Selys Longchamps tussen 1966 en 1984 een affaire had. In 1999 werd Delphine Boël door sommige media voorgesteld als de onwettige dochter van Albert II. Albert II gaf later toe dat zijn vrouw, koningin Paola, en hij een huwelijkscrisis doormaakten in de jaren 1970. Maar hij gaf nooit toe dat hij de biologische vader van Delphine Boël was.

Het vervolg van de procedure voor het hof van beroep, na de uitvoering van de DNA-test van Albert II, is voorzien voor 14 februari.