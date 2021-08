Koning Albert II en koningin Paola hebben hun jacht Alpa IV te koop gezet voor 1,95 miljoen euro. Dat is minder dan de helft van de koopprijs.

Dat melden VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws.

In 2009 werd het schip door het vorstenhuis voor 4,6 miljoen euro aangekocht.

De naam van het jacht bestaat uit de eerste letters van de namen van de koning en de koningin. Het was jarenlang de zomerse ontmoetingsplek voor de kinderen en kleinkinderen van het vorstenpaar. Het jacht is 27 meter lang en biedt plaats aan negen gasten en vier bemanningsleden. Hoewel dat indertijd door het paleis werd ontkend, staat de Alpa IV volgens verschillende bronnen al sinds 2014 in de etalage. Sinds een week is dat ook officieel zo, getuige de verkoopsite waar duidelijk vermeld wordt dat het om het jacht van de voormalige Belgische vorst gaat.

Onderhoud

Volgens Het Laatste Nieuws wilde Albert II na zijn troonsafstand de hoge kosten van het onderhoud en de brandstof doorrekenen aan de Belgische staat, maar de regering wees dat af.

De aankoop in 2009 leidde tot kritiek, omdat het koningspaar tot de dure aankoop had beslist in volle economische crisis, en amper een maand nadat Albert II in een toespraak van leer was getrokken tegen de 'materialistische samenleving'.

Dat melden VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws.In 2009 werd het schip door het vorstenhuis voor 4,6 miljoen euro aangekocht.De naam van het jacht bestaat uit de eerste letters van de namen van de koning en de koningin. Het was jarenlang de zomerse ontmoetingsplek voor de kinderen en kleinkinderen van het vorstenpaar. Het jacht is 27 meter lang en biedt plaats aan negen gasten en vier bemanningsleden. Hoewel dat indertijd door het paleis werd ontkend, staat de Alpa IV volgens verschillende bronnen al sinds 2014 in de etalage. Sinds een week is dat ook officieel zo, getuige de verkoopsite waar duidelijk vermeld wordt dat het om het jacht van de voormalige Belgische vorst gaat.Volgens Het Laatste Nieuws wilde Albert II na zijn troonsafstand de hoge kosten van het onderhoud en de brandstof doorrekenen aan de Belgische staat, maar de regering wees dat af. De aankoop in 2009 leidde tot kritiek, omdat het koningspaar tot de dure aankoop had beslist in volle economische crisis, en amper een maand nadat Albert II in een toespraak van leer was getrokken tegen de 'materialistische samenleving'.