Sympathiek maar onhaalbaar, zo oordeelt oud-minister Guy Vanhengel over het voorstel van Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) om een nieuw nationaal voetbalstadion te bouwen in Tubize.

'Er is vlakbij een autosnelweg, er komt een bypass en het ligt ook tussen de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Er zijn eigenlijk geen tegenargumenten te bedenken, behalve... les esprits chagrins.' Zeker van zijn zaak is Jean-Luc Crucke (MR) wel. De Waalse minister van Sportinfrastructuur stelde in La Dernière Heure voor om een nieuw nationaal voetbalstadion te bouwen in Tubize, een stadje nabij Halle. Pal op de taalgrens: is er een betere plaats voor een meerstemmig 'Tous ensemble!'? De Rode Duivels he...