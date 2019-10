Indien deze regering werk had gemaakt van het uitvoeren van zomerakkoord van 2018, had N-VA willen overwegen om de voorlopige twaalfden mee goed te keuren, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. Dat is vooralsnog niet gebeurd. 'Maar wat vorige week is gebeurd, heeft het verergerd. Wij hebben geen probleem met parlementaire meerderheden, dit parlement is autonoom. Maar er is op geen enkele manier nagedacht over de financiering.'

De Roover doet een oproep: 'Laten we geen uitgaven goedkeuren zonder een akkoord over de financiering daarvan. Stop met de sinterklaaspolitiek.'

De N-VA stemt straks tegen de noodbegroting.