Kom op tegen Kanker vreest dat kankerpatiënten en zorgpersoneel de dupe worden van de nieuwe coronagolf en trekt aan de alarmbel.

Coronapatiënten nemen steeds meer ziekenhuisbedden in, waardoor de zorg voor patiënten met kanker en andere aandoeningen uitgesteld wordt. De constante druk zorgt er ook voor dat het ziekenhuispersoneel volledig op zijn tandvlees zit.

Door de vierde coronagolf worden geplande behandelingen en ingrepen opnieuw uitgesteld. Ook voor kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker vindt dat een gevaarlijke situatie, want kanker stopt ook nu niet en alle patiënten hebben recht op de beste zorg.

Bovendien wordt de druk op het zorgpersoneel erg groot. Zij zetten zich al 21 maanden onuitputtelijk in en zitten volledig op hun tandvlees. Maar ook na deze golf blijft de druk op het zorgpersoneel groot, want dan moeten ze de uitgestelde zorg nog toedienen. Kom op tegen Kanker vreest dat de uitgestelde zorg bovendien zal leiden tot zwaardere behandelingen.

Daarnaast speelt een psychosociaal aspect. Kankerpatiënten hebben soms een lagere immuniteit en moeten extra voorzichtig zijn. "Zo kunnen ze geïsoleerd raken van hun vrienden en familie. Bovendien kan een klein deel van de kankerpatiënten zich om medische redenen niet laten vaccineren, wat de kans op een slechtere prognose doet toenemen en hun isolement nog vergroot", benadrukt Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker.

Kom op tegen Kanker roept alle niet-gevaccineerden op om zich te laten vaccineren. Verder vraagt de organisatie iedereen om zich heel strikt aan de maatregelen te houden.

Kankerpatiënt Chris Van den Abeele richt zich in brief tot vaccinweigeraars Journalist Chris Van den Abeele kreeg drie weken geleden de diagnose prostaatkanker. Zo schrijft hij in een brief op de site van VRT NWS. Deze week kreeg hij te horen dat een belangrijke operatie is uitgesteld. Over het hele land komen veel covid-patiënten binnen op de dienst intensieve zorg. Een aanzienlijk deel daarvan is niet ingeënt. Van den Abeele richt zich rechtstreeks tot de vaccinweigeraars. "Beseft u dat u deel uitmaakt van een groep die er verantwoordelijk voor is dat mijn behandeling en die van talloze andere patiënten moet worden uitgesteld? En beseft u dat dit voor mij en hen een kwestie van leven of dood kan zijn?" Chris Van den Abeele in open brief aan vaccinweigeraars: "Beseft u dat operaties kwestie van leven of dood kunnen zijn?" https://t.co/vXiHhefy7G #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) November 20, 2021

Coronapatiënten nemen steeds meer ziekenhuisbedden in, waardoor de zorg voor patiënten met kanker en andere aandoeningen uitgesteld wordt. De constante druk zorgt er ook voor dat het ziekenhuispersoneel volledig op zijn tandvlees zit.Door de vierde coronagolf worden geplande behandelingen en ingrepen opnieuw uitgesteld. Ook voor kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker vindt dat een gevaarlijke situatie, want kanker stopt ook nu niet en alle patiënten hebben recht op de beste zorg.Bovendien wordt de druk op het zorgpersoneel erg groot. Zij zetten zich al 21 maanden onuitputtelijk in en zitten volledig op hun tandvlees. Maar ook na deze golf blijft de druk op het zorgpersoneel groot, want dan moeten ze de uitgestelde zorg nog toedienen. Kom op tegen Kanker vreest dat de uitgestelde zorg bovendien zal leiden tot zwaardere behandelingen. Daarnaast speelt een psychosociaal aspect. Kankerpatiënten hebben soms een lagere immuniteit en moeten extra voorzichtig zijn. "Zo kunnen ze geïsoleerd raken van hun vrienden en familie. Bovendien kan een klein deel van de kankerpatiënten zich om medische redenen niet laten vaccineren, wat de kans op een slechtere prognose doet toenemen en hun isolement nog vergroot", benadrukt Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker roept alle niet-gevaccineerden op om zich te laten vaccineren. Verder vraagt de organisatie iedereen om zich heel strikt aan de maatregelen te houden.