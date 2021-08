Welke invloed heeft de wereldpolitiek sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 op ons gehad? Jonathan Holslag en Geert Mak gaan erover in debat op donderdag 9 september in Bozar.

Welke recente historische gebeurtenissen hebben ons het meest bepaald? De val van de muur, 9/11, de opkomst van China, de verkiezing van Obama of Trump of eerder ons bedreigde klimaat?

Jonathan Holslag en Geert Mak trachten een antwoord te vinden op dit raadsel van de geschiedenis in een gesprek dat gemodereerd wordt door Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Aanleiding is de publicatie van Van muur tot muur. De wereldpolitiek sinds 1989, het jongste boek van Jonathan Holslag.

RESERVEER UW TICKETS op www.knack.be/debat (max 240 personen). Tickets kosten 15 euro, voor Knack-abonnees 10 euro.

Jonathan Holslag is als politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is een veelgevraagde stem in het publieke debat en heeft wekelijks een vaste stek in Knack.

Geert Mak is de auteur van talrijke bestsellers over de geschiedenis, waaronder 'In Europa'. Het werk van Mak is vertaald in tal van talen. Van twee van zijn werken zijn ook succesvolle televisieseries gemaakt.

Wanneer: donderdag 9 september 2021 van 20 uur t.e.m. 22 uur Locatie: zaal M, Ravensteinstraat 23, Brussel Parking en veiligheidsmaatregelen Covid-19: www.bozar.be/nl/jouw-bezoek

