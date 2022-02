De kogelwerende vesten van de federale politie zijn over datum. Ze hebben door de bank een 'houdbaarheidsdatum' van tien jaar. Daarna zijn ze aan vervanging toe, maar dat ­gebeurde niet voor zowat 800 kogelwerende vesten die gebruikt worden door de wegpolitie en de federale gerechtelijke politie. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vrijdag.

'Onze mensen zijn in gevaar', zegt Thierry Belin van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. 'Het is al ­langer duidelijk dat de federale ­politie zo goed als failliet is, maar dit tart alle verbeelding. De politie is op zoek naar nieuwe mensen, maar hoe wil je een aantrekkelijke werkgever zijn als je nieuwelingen met verouderde kogelwerende ­vesten het terrein op stuurt?' '

Het is niet omdat de garantietermijn verstreken is dat de vesten van de ene dag op de andere ver­vallen of niet meer bruikbaar zijn', zegt An Berger van de federale politie. 'Er zijn ondertussen nieuwe ­kogelwerende vesten besteld.'

