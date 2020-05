De verdere heropening van het kleuteronderwijs en het secundair onderwijs kan vanaf 2 juni. Voor het lager onderwijs is dat pas op 8 juni, met de mogelijkheid van een test op 5 juni. Dat is het compromis dat het Overlegcomité woensdagavond heeft bereikt. De verplichting om voor elke leerling 4 vierkante meter te voorzien, wordt losgelaten.

Elke klas wordt dus een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Op de speelplaats moeten de contactbubbels maximaal gerespecteerd worden.

Het kleuteronderwijs kan alle leerjaren opnieuw voltijds opstarten vanaf dinsdag 2 juni. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen.

Het lager onderwijs kan alle leerjaren opnieuw opstarten vanaf vrijdag 5 juni.

In het secundair onderwijs kunnen vanaf 2 juni het 2de en 4de middelbaar twee dagen per week heropstarten. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog enkele dagen uitgenodigd worden, met een minimum van één dag.

