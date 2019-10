Koerdisch SP.A-lid slaakt op Leuvense gemeenteraadszitting noodkreet over Turkse inval

'Help alsjeblief om de volkerenmoord op de Koerden in Noord-Syrië, die sinds 9 oktober aan de gang is, te doen stoppen'. Dat heeft een emotionele Aynur Tasdemir (SP.A) maandagavond in de Leuvense gemeenteraad gezegd in een aanklacht tegen de Turkse aanval op Koerdisch gebied in Syrië. Na haar noodkreet volgde applaus op alle banken.