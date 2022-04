Koen Vanmechelen is kunstenaar. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden had hij 26 minuten en 23 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Een oorlog die plots losbarst in een context waarin je dat niet meer verwacht. Dat leidt tot enorme verwarring, angst en woede. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Kunst kan een cruciale rol spelen door bewustwording te creëren. Mijn Cosmopolitan Chicken Project vertelt veel over wie wij zijn als mens en hoe we enkel bestaan door de ander. Wat is uw grootste prestatie? Mijn expo 'Seduzione' in het Uffizi in Firenze. Als een van de enige hedendaagse kunstenaars ter wereld mocht ik daar communiceren met de oude meesters. Wat is uw grootste mislukking? Falen is nodig om een volgend momentum te creëren. De enige keer dat ik me echt hulpeloos heb gevoeld was toen mijn vrouw overleed aan kanker. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Doordat ik ateliers heb in Carrara, Venetië, Zimbabwe - waar mijn huidige partner vandaan komt - en Detroit ben ik continu aan het migreren. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Toen ik een jaar of zes was, leverde onze bakker nog brood aan huis. Op een dag stond hij voor de deur met een broodzak met twee kuikens erin. Dat beeld symboliseerde mijn toekomst: ik heb dertien jaar om den brode als banketbakker gewerkt en mijn levenswerk is een groot kippenproject. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Samen met Ignace Schops heb ik vzw Klimaatzaak opgericht. In mijn atelier hebben we een groep creatievelingen samengebracht. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Wanneer ik een project als Labiomista uit de grond stamp, om mensen te inspireren en de gemeenschap te steunen, doet het wel pijn om voor de zoveelste keer te lezen 'dat kunstenaars profiteurs zijn'. Kom eens een weekje meedraaien in mijn atelier. Praat u weleens tegen uw huisdier? Absoluut, er valt veel van dieren te leren. Dertig jaar geleden voorspelde ik al dat we ooit met een pandemie als corona te maken zouden krijgen. Dankzij mijn kippenproject weet ik hoe gevaarlijk monoculturen zijn. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik heb het meeste spijt van woorden waarmee ik mensen heb gekwetst, zonder te weten waarom. Ik geloof in een universeel verhaal, maar soms komen woorden toch verkeerd over. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? We leven in een heel andere context. Leugens zijn makkelijker te verspreiden, maar ook te herstellen. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De Guernica van Picasso. Hij was de eerste kunstenaar die zei dat je jezelf als mens kunt construeren en bevrijden van elke repressie. Dat hij zo'n prachtig beeld kon scheppen onder een dictatuur is onwaarschijnlijk. Waarover zou u meer willen weten? Over wetenschap. Vaak worden zaken in twijfel getrokken, terwijl het warme water allang is uitgevonden. Dat wil ik in mijn werk vermijden. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik heb vijf stichtingen, die allemaal plaatselijke gemeenschappen ondersteunen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? De passie behouden en niet afdwalen. Vindt u seks overschat? Het mag niet de belangrijkste drijfveer van een relatie zijn, maar je mag het ook niet onderschatten. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Veertien dagen. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Vanaf woensdag begin ik weer te trainen om de overtollige kilo's weg te werken. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik denk het wel. Het concept oorlog en vechten uit vaderlandsliefde begrijp ik niet. We moeten voor de mensheid gaan. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat diversiteit een gegeven is.