Koen Van den Heuvel vervangt Joke Schauvliege in Vlaamse regering

Koen Van den Heuvel, huidig fractieleider van CD&V in het Vlaams Parlement, zal Joke Schauvliege vervangen als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Schauvliege nam gisteren ontslag na omstreden uitspraken over de klimaatprotesten van de afgelopen maanden.

Van den Heuvel zit sinds 2004 in het Vlaams parlement en is daarnaast sinds 1997 burgemeester van Puurs. Van den Heuvel trekt op 26 mei de lijst voor het Vlaams parlement in de provincie Antwerpen. Peter Van Rompuy zal Van den Heuvel vervangen als fractieleider van CD&V in het Vlaams parlement.