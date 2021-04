Koen Pelleriaux wordt de nieuwe afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Hij volgt vanaf 1 september Raymonda Verdyck op, die met pensioen gaat. Dat heeft het GO! maandag meegedeeld.

De Raad van het GO! oordeelde maandag na een uitgebreide selectieprocedure dat Pelleriaux de meest geschikte kandidaat is om het onderwijsnet te leiden. Pelleriaux was sinds vorig jaar al aan de slag bij het GO!, als afdelingshoofd Beleid & Belangenbehartiging.

Eerder was hij ook al actief als socioloog aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Hij werkte ook enkele jaren voor de studiedienst van de partij sp.a (het huidige 'Vooruit'), en op de kabinetten van Vlaamse ministers van Onderwijs Frank Vandenbroucke en Pascal Smet en van Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten. Vervolgens werd hij nog algemeen directeur van het Departement Onderwijs en Vorming.

Kwaliteit

Pelleriaux zegt in een mededeling dat hij als afgevaardigd bestuurder het veranderingsproces in het onderwijs wil aanwenden om de kwaliteit te verbeteren. 'We zijn er als GO! niet alleen voor iedereen, wars van overtuiging of afkomst, we willen ook alle lerenden maximaal ontwikkelen en zoveel mogelijk leerwinst boeken. Door ons kernproces, leerlingen onderwijzen, efficiënter te maken, kunnen we ons onderwijs beter maken', zegt hij.

De selectieprocedure voor een nieuwe topman van het GO! was in januari opgestart. Huidig afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck blijft nog tot eind augustus op post en gaat daarna met pensioen. Verdyck stond twaalf jaar aan het hoofd van het GO!. (Belga)

