Tijdens een persconferentie heeft mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) meer uitleg gegeven bij de verkeersaanpassingen op het kruispunt waar dinsdag twee kinderen om het leven kwamen.

Het kruispunt van de Sint-Vincentiusstraat met de Lange Leemstraat waar dinsdag twee kinderen om het leven kwamen na een aanrijding met een vrachtwagen, werd in april conflictvrij gemaakt. Die regeling werd op 8 juli echter opnieuw aangepast, waardoor opnieuw conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers ontstonden.

Files

'Het conflictvrije ontwerp had als resultaat veel filevorming op de Lange Leemstraat, met hinder niet enkel voor auto's maar ook voor fietsers, trams en ook hulpdiensten', zegt Michael Bastiaens, directeur Beheer en Operaties. 'De enige oplossing was het invoeren van conflicten uit de oude regeling.'

Dat betekent volgens schepen Kennis niet dat wachttijden verminderen voorrang krijgt op veiligheid. 'Je moet zorgen dat zo'n kruispunt werkt, want anders krijg je andere effecten die ook voor incidenten zorgen. Het is een continue afweging. Dat doen we in een procedure die heel duidelijk afgesproken is.'

'We zouden dit opnieuw doen'

De stad vertrekt steeds vanuit een conflictvrij voorontwerp, maar er moet wel aan bepaalde randvoorwaarden voldaan worden, zegt Bastiaens. 'Dat gaat over de wachttijden voor alle modi en fileopbouw voor auto's. Ook dat heeft impact op de verkeersveiligheid, want filevorming aan een kruispunt kan een terugslag hebben op andere primaire verkeersassen.'

Dat de situatie op de Lange Leemstraat moest teruggedraaid worden, had te maken met een toename van het autoverkeer ten opzichte van de tellingen die gebruikt zijn voor het ontwerp. Op 29 april werden de groentijden verhoogd voor het gemotoriseerd verkeer, maar dat had een te grote toename van wachttijden voor voetgangers tot gevolg. Daarom keerde de stad op 8 juli terug naar de oude regeling, met toevoeging van dynamische signalisatie om te waarschuwen voor conflicten.

Volgens Bastiaens zijn de aanpassingen correct verlopen. 'Moesten we vandaag voor dezelfde situatie komen, zouden we dit opnieuw doen. Dit kruispunt heeft op dezelfde manier jarenlang zonder ongevallen gefunctioneerd.'

Er komt dus niet automatisch een nieuwe aanpassing op het kruispunt. 'Het ongeval moet nog verder onderzocht worden', zegt Kennis. 'Op dit moment staat het kruispunt niet op de zwarte lijst, dit kan wel nog veranderen.'

'Nooit gezegd dat ziekenhuis vroeg om aanpassing verkeersregeling'

Kennis zegt verder nog dat hij nooit beweerd heeft dat het ziekenhuis Sint-Vincentius had aangestuurd op een aanpassing van het kruispunt.

Eerder op woensdag hadden de Antwerpse oppositiepartijen het functioneren van schepen Kennis in vraag gesteld, na berichten dat de verkeersregeling werd aangepast op vraag van het ziekenhuis GZA Sint-Vincentius. Het ziekenhuis ontkende die bewering echter. 'De aanpassing kwam niet op vraag van het ziekenhuis, dat hebben we nooit gezegd', benadrukt Kennis woensdag. 'Het was een vaststelling van de administratie dat ziekenwagens ook vaststonden in de file.'

Maar ook zonder die vaststelling was de aanpassing gebeurd, zegt directeur Beheer en Operaties Michael Bastiaens. 'Stel dat daar geen ziekenhuis was, dan hadden we net hetzelfde gedaan.'

Het kruispunt van de Sint-Vincentiusstraat met de Lange Leemstraat waar dinsdag twee kinderen om het leven kwamen na een aanrijding met een vrachtwagen, werd in april conflictvrij gemaakt. Die regeling werd op 8 juli echter opnieuw aangepast, waardoor opnieuw conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers ontstonden. 'Het conflictvrije ontwerp had als resultaat veel filevorming op de Lange Leemstraat, met hinder niet enkel voor auto's maar ook voor fietsers, trams en ook hulpdiensten', zegt Michael Bastiaens, directeur Beheer en Operaties. 'De enige oplossing was het invoeren van conflicten uit de oude regeling.' Dat betekent volgens schepen Kennis niet dat wachttijden verminderen voorrang krijgt op veiligheid. 'Je moet zorgen dat zo'n kruispunt werkt, want anders krijg je andere effecten die ook voor incidenten zorgen. Het is een continue afweging. Dat doen we in een procedure die heel duidelijk afgesproken is.'De stad vertrekt steeds vanuit een conflictvrij voorontwerp, maar er moet wel aan bepaalde randvoorwaarden voldaan worden, zegt Bastiaens. 'Dat gaat over de wachttijden voor alle modi en fileopbouw voor auto's. Ook dat heeft impact op de verkeersveiligheid, want filevorming aan een kruispunt kan een terugslag hebben op andere primaire verkeersassen.' Dat de situatie op de Lange Leemstraat moest teruggedraaid worden, had te maken met een toename van het autoverkeer ten opzichte van de tellingen die gebruikt zijn voor het ontwerp. Op 29 april werden de groentijden verhoogd voor het gemotoriseerd verkeer, maar dat had een te grote toename van wachttijden voor voetgangers tot gevolg. Daarom keerde de stad op 8 juli terug naar de oude regeling, met toevoeging van dynamische signalisatie om te waarschuwen voor conflicten. Volgens Bastiaens zijn de aanpassingen correct verlopen. 'Moesten we vandaag voor dezelfde situatie komen, zouden we dit opnieuw doen. Dit kruispunt heeft op dezelfde manier jarenlang zonder ongevallen gefunctioneerd.' Er komt dus niet automatisch een nieuwe aanpassing op het kruispunt. 'Het ongeval moet nog verder onderzocht worden', zegt Kennis. 'Op dit moment staat het kruispunt niet op de zwarte lijst, dit kan wel nog veranderen.'Kennis zegt verder nog dat hij nooit beweerd heeft dat het ziekenhuis Sint-Vincentius had aangestuurd op een aanpassing van het kruispunt. Eerder op woensdag hadden de Antwerpse oppositiepartijen het functioneren van schepen Kennis in vraag gesteld, na berichten dat de verkeersregeling werd aangepast op vraag van het ziekenhuis GZA Sint-Vincentius. Het ziekenhuis ontkende die bewering echter. 'De aanpassing kwam niet op vraag van het ziekenhuis, dat hebben we nooit gezegd', benadrukt Kennis woensdag. 'Het was een vaststelling van de administratie dat ziekenwagens ook vaststonden in de file.' Maar ook zonder die vaststelling was de aanpassing gebeurd, zegt directeur Beheer en Operaties Michael Bastiaens. 'Stel dat daar geen ziekenhuis was, dan hadden we net hetzelfde gedaan.'