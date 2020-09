Hoe de volgende federale regering eruit zal zien, is nog koffiedik kijken. Zeker is wel dat huidig vicepremier Koen Geens (CD&V) er geen deel van zal uitmaken.

Geens (62) bevestigt dat namelijk zelf via zijn woordvoerster. Hij wil plaats ruimen voor nieuwe mensen, en benadrukt dat hij de aanwezigheid van vrouwen in die nieuwe ploeg belangrijk vindt. Hij heeft die boodschap aan CD&V-voorzitter Joachim Coens overgemaakt.

Het nieuws is enigszins verrassend, omdat de naam van de huidige vicepremier en minister van Justitie de voorbije weken nadrukkelijk viel als mogelijke kanshebber op het premierschap.

Parlement

Vrijdag heeft de minister zijn kabinetsmedewerkers ingelicht. Afscheid van de politiek neemt Geens nog niet. Hij gaat in de Kamer zetelen, waar zijn zetel momenteel is ingenomen door ex-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. Die was vorig jaar kandidaat om CD&V-voorzitter te worden en moest maar nipt de duimen leggen voor Joachim Coens.

Mahdi zal dus alweer de Kamer moeten verlaten, tenzij die andere CD&V-verkozene uit Vlaams-Brabant, Els Van Hoof, minister wordt. Al is Mahdi misschien ook niet geheel kansloos om tot de regering toe te treden.

Vivaldi

Binnen CD&V is er her en der onvrede over de deelname aan de coalitiegesprekken met liberalen, socialisten en groenen. Een aantal burgemeesters vindt dat CD&V niets te zoeken heeft in een coalitie met de paars-groene partijen. Maar Geens deelt die onvrede niet en zal het Vivaldi-project loyaal steunen, klinkt het.

De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie - PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo, Groen en CD&V - zitten vrijdag sinds 10 uur opnieuw samen in het Egmontpaleis om verder te onderhandelen over hun regeerakkoord.

Maandag worden de formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette op het Paleis verwacht. De ambitie is nog steeds op 1 oktober de nieuwe regering te laten starten. Volg alles over de formatie in dit overzicht.

