Koen Geens kwam zondag in De Zevende Dag terug op een woelige politieke week. 'Ik had een elegantere sortie verwacht dan een ezelstamp op vrijdag.'

'Ik zit vooral met een gevoel dat dit iets had kunnen zijn, maar niet mocht zijn', reageerde Koen Geens in De Zevende Dag op de mislukte formatiegesprekken tussen PS en N-VA. 'Ik voelde dat het een goed voorstel was waar genoeg partijen achter stonden. Ik moest dat ook snel op twee weken doen, maar Magnette wou op vrijdag nog een partijbestuur houden om dan te laten weten dat hij er niet achter staat. Dat ik dan 's ochtends moet horen dat de partijen niets gemeenschappelijk blijken te hebben, dan had ik toch wel heel slechte oren tijdens de gesprekken.'

Koen Geens geloofde bij aanvang van zijn opdracht dat het mogelijk was om beide partijen bij elkaar te brengen. 'Als ik daar niet in geloofde, dan had ik mijn hoofd zeker niet op het kapblok gelegd. Bovendien had ik al wat signalen gekregen van beide partijen dat het wel kon.'

Was paars-geel al geen tijdje opgeborgen, dan? 'In mijn eerste week heb ik gesprekken gehad met alle partijen', aldus Geens. 'Maar toen zeiden de meeste voorzitters, die belangrijk zijn voor een Vivaldi-regering, dat die piste eigenlijk al dood was. Dan moet ik kijken naar N-VA en PS, natuurlijk. Dit was ook een unieke kans voor beide partijen om bij elkaar te komen, met een derde partij die zijn nek uitstek. Zij moesten dat zelfs niet doen. Ik had dan ook een elegantere sortie verwacht dan een ezelstamp op vrijdag.'

Waar Koen Geens zich het meest in ergerde, was de manier waarop CD&V werd behandeld tijdens de gesprekken. 'Als ze mijn partij wat meer ruimte hadden gegeven op ethisch vlak, in plaats van ze uit te persen alsof ze een conservatieve Vaticaanse partij was, dan waren we misschien ergens geraakt. Bovendien werden we pas zes maanden na de verkiezingen gehoord in de gesprekken. En dan ineens hadden we de sleutels in handen. Mijn partij is de dweil van de Wetstraat niet! Wij trekken al sinds 2007 aan de kar.'

'De populisten winnen als men zo aan politiek wil doen, we moeten voorkomen dat N-VA en PS naar de radicale kant van het spectrum opschuiven. Maar iedereen spreekt momenteel voor zijn eigen kapel en dat maakt niets uit', besloot Geens.

