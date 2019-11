Een schilderij van Compact Disc Dummies veilen, een fanfare met percussieleger, bomen voor een boomhut in een ziekenhuistuin: tijdens de Warmste Week worden tal van acties georganiseerd voor meer bomen en bos in Vlaanderen.

Het Vlaamse regeerakkoord bevat, niet voor het eerst, het voornemen om tegen 2030 10.000 hectare extra bos (en 20.000 hectare natuur) aan te leggen in Vlaanderen. Het Waalse regeerakkoord maakt zich sterk voor 4000 kilometer hagen en/of een miljoen bomen. Bomen en bossen spelen dan ook een cruciale rol in het tegengaan van luchtvervuiling en de opwarming van de aarde, ze kunnen in landbouwgebieden de kostbare landbouwgrond helpen redden van erosie, en ze zijn onmisbaar voor een gezonde biodiversiteit.

Toch staan ze onder druk, van het brandende Amazonewoud in Brazilië tot in Vlaanderen, waar per jaar zo'n 200 hectare bos verdwijnt. Bert De Somviele, directeur van BOS+, een vereniging die ijvert voor meer bos en voor bosbehoud, is gelukkig met de hernieuwde aandacht voor bos en bomen: 'Het is fijn dat BOS+ bekender wordt en daardoor ook vaker opduikt bij acties zoals de Warmste Week.'

Er lopen zeventien acties die specifiek voor BOS+ zijn opgestart, en in totaal zijn er dubbel zoveel acties voor meer bomen en bos. 'Natuurlijk zullen we in februari bijzonder tevreden zijn wanneer de bedragen voor BOS+ gestort worden', zegt De Somviele. 'Maar we zijn blij met álle acties voor meer bomen.'

Hij roept iedereen met een hart voor bomen op om zelf een actie op het getouw te zetten. 'Tweedehandspullen veilen, of een kunstwerk, zoals de muziekgroep Compact Disc Dummies doet, of een groot feest zoals 'd Industrie Vlamt Door, georganiseerd door houtbedrijf Houtpunt: hoe meer hoe liever. Zelfs kleine acties kunnen al een verschil maken.'

Dat laatste kan ook na de Warmste Week nog, benadrukt De Somviele. 'We weten dat niet iedereen het geld of de grond heeft om zelf een bos aan te leggen. Maar in Vlaanderen kennen we de unieke situatie dat heel veel mensen een eigen tuin hebben. 10 procent van onze oppervlakte is privétuin, dat is evenveel als de bosoppervlakte. Als iedereen zijn of haar tuin al meer als een stukje natuur zou inrichten, dan kunnen we een grote stap zetten.'

De Somviele geeft het voorbeeld van de hitte-eilanden: plekken waar amper groen is, en waar de temperatuur tijdens de zomer flink kan oplopen. 'De hittegolven die we nu al drie zomers op rij meemaken, eisen hun tol. Voor de natuur, maar ook voor de mens. Elke hittegolf kent een "oversterfte". Het probleem is vooral acuut in die zogenaamde hitte-eilanden. Daar kunnen bomen en struiken een tegenwicht vormen. Dus zelfs al heb je maar een kleine tuin waar je maar één boompje of één struik aanplant, dan zet je al een belangrijke stap.'

Vlaanderen is qua bebossing een vreemde eend in de bijt in Europa, besluit De Somviele. 'Al enkele decennia komt er in Vlaanderen geen bos bij. In de rest van West-Europa zien we de omgekeerde tendens. Dat is frustrerend, zeker omdat wij al zo'n bosarme regio zijn.'

Toch is hij niet pessimistisch. 'De voorbije tien jaar hebben wij met Joke Schauvliege (CD&V), die bevoegd was voor milieu en omgeving, heel veel discussies gehad over een goede methodiek om de bosoppervlakte te bepalen. Nu is er eindelijk een meetmethode die wordt gedragen door de Vlaamse overheid én door het middenveld.' BOS+ verwacht dat er de komende jaren een nadrukkelijk bos- en natuurbeleid zal worden gevoerd. 'Wij zijn hoopvol over de nieuwe minister, Zuhal Demir (N-VA).'