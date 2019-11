Vlaanderen kreunt onder de stikstofvervuiling. Natuurpunt en de Leuvense hoogleraar Wanner Keulemans pleiten ervoor om de veestapel met minstens een derde te verminderen.

