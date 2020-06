Knokke-Heist dreigt ermee de NMBS in gebreke te stellen. De kustgemeente verwijt de spoorwegmaatschappij dat ze geen protocol heeft voor de aanpak van covid-19 deze zomer aan de kust. Er wordt ook onderzocht om de gemeente de eerstvolgende zeer warme dag af te sluiten, zegt burgemeester Leopold Lippens.

In een perscommuniqué zegt Leopold Lippens dat het gemeentebestuur erg bezorgd is over de 'respectloze bezoekers en de gigantische overlast' tijdens de mooie zomerdagen vorige week.

Treinen

'Net als verschillende andere kustgemeenten werd Knokke-Heist overspoeld door bezoekers die zich niet aan de regels hielden. Zij zorgden voor overlast en vielen politie, hulpverleners en andere bezoekers lastig', aldus Lippens.

'De ongecontroleerde toevloed van bezoekers uit de grootsteden in België en Noord-Frankrijk gebeurde soms met de wagen, maar vooral per trein', voegt Lippens toe. 'Die grootsteden slagen er niet in betogingen, feestpartijen en andere massa-samenkomsten in te perken, en brengen zo de veiligheid op grote schaal in gevaar. Als diezelfde personen nadien naar Knokke-Heist afreizen, zorgt dit voor onverantwoorde en onwenselijke risico's.'

'Import covid-19'

Nog volgens de burgemeester 'treuzelt' de NMBS met een protocol over de aanpak van de besmettelijke ziekte covid-19 deze zomer aan de kust.

'Zo is er niet voorzien in extra beveiliging, het afdwingen van de coronamaatregelen, een gereduceerd aanbod of aangepaste tarifering. Dit moet dringend gebeuren, want op deze manier organiseert de NMBS bewust de export van covid-19 uit Brussel naar de kust.'

Afsluiten

Knokke-Heist dreigt ermee de NMBS in gebreke te stellen als een waterdicht protocol uitblijft.

'Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de gemeente op de eerstvolgende zeer warme dag te kunnen afsluiten. Ook het aantal gerichte controles van zowel treinreizigers als reizigers die per wagen reizen, wordt sterk verhoogd', besluit Lippens.

NMBS: 'Geen probleem gesignaleerd'

De NMBS zegt in een reactie dat het permanent in contact staat met de lokale kustautoriteiten. 'In dit stadium werd geen enkel probleem gesignaleerd'.

De NMBS stelt maandagavond dat er elke dag 250 treinen treinen rijden van en naar de kust, inclusief de bijkomende toeristische treinen van het afgelopen weekend. Die blijven ook rijden tijdens juli en augustus.

'Tijdens het afgelopen weekend, kende 90 procent van deze treinen een bezettingsgraad tussen 10 procent en 60 procent', aldus de NMBS. 'Enkel 2 treinen bij terugkeer van de kust waren volledig bezet.'

De spoormaatschappij geeft in real-time de bezettingsgraad van de treinen naar de kust door aan het provinciale coördinatiecentrum, in het kader van een akkoord met de regering en de federale politie.

De NMBS wil er ook nog aan herinneren dat het dragen van een mondmasker, of een alternatief dat de neus en mond bedekt, verplicht is in de stations, op de perrons en in de treinen. De maatschappij 'doet beroep op de collectieve verantwoordelijkheid van eenieder om deze maatregel te blijven respecteren in het belang van iedereen'. Via al haar communicatiekanalen wijst de NMBS op de geldende gezondheidsregels.

In een perscommuniqué zegt Leopold Lippens dat het gemeentebestuur erg bezorgd is over de 'respectloze bezoekers en de gigantische overlast' tijdens de mooie zomerdagen vorige week. 'Net als verschillende andere kustgemeenten werd Knokke-Heist overspoeld door bezoekers die zich niet aan de regels hielden. Zij zorgden voor overlast en vielen politie, hulpverleners en andere bezoekers lastig', aldus Lippens. 'De ongecontroleerde toevloed van bezoekers uit de grootsteden in België en Noord-Frankrijk gebeurde soms met de wagen, maar vooral per trein', voegt Lippens toe. 'Die grootsteden slagen er niet in betogingen, feestpartijen en andere massa-samenkomsten in te perken, en brengen zo de veiligheid op grote schaal in gevaar. Als diezelfde personen nadien naar Knokke-Heist afreizen, zorgt dit voor onverantwoorde en onwenselijke risico's.' Nog volgens de burgemeester 'treuzelt' de NMBS met een protocol over de aanpak van de besmettelijke ziekte covid-19 deze zomer aan de kust. 'Zo is er niet voorzien in extra beveiliging, het afdwingen van de coronamaatregelen, een gereduceerd aanbod of aangepaste tarifering. Dit moet dringend gebeuren, want op deze manier organiseert de NMBS bewust de export van covid-19 uit Brussel naar de kust.' Knokke-Heist dreigt ermee de NMBS in gebreke te stellen als een waterdicht protocol uitblijft. 'Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de gemeente op de eerstvolgende zeer warme dag te kunnen afsluiten. Ook het aantal gerichte controles van zowel treinreizigers als reizigers die per wagen reizen, wordt sterk verhoogd', besluit Lippens.De NMBS zegt in een reactie dat het permanent in contact staat met de lokale kustautoriteiten. 'In dit stadium werd geen enkel probleem gesignaleerd'. De NMBS stelt maandagavond dat er elke dag 250 treinen treinen rijden van en naar de kust, inclusief de bijkomende toeristische treinen van het afgelopen weekend. Die blijven ook rijden tijdens juli en augustus. 'Tijdens het afgelopen weekend, kende 90 procent van deze treinen een bezettingsgraad tussen 10 procent en 60 procent', aldus de NMBS. 'Enkel 2 treinen bij terugkeer van de kust waren volledig bezet.' De spoormaatschappij geeft in real-time de bezettingsgraad van de treinen naar de kust door aan het provinciale coördinatiecentrum, in het kader van een akkoord met de regering en de federale politie. De NMBS wil er ook nog aan herinneren dat het dragen van een mondmasker, of een alternatief dat de neus en mond bedekt, verplicht is in de stations, op de perrons en in de treinen. De maatschappij 'doet beroep op de collectieve verantwoordelijkheid van eenieder om deze maatregel te blijven respecteren in het belang van iedereen'. Via al haar communicatiekanalen wijst de NMBS op de geldende gezondheidsregels.