Naar het huis van Antwerps burgemeester Bart De Wever in Deurne is zaterdagavond knalvuurwerk gegooid.

'Er is geen schade en er vielen geen gewonden', zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Wie het vuurwerk gooide, is niet bekend. De omstandigheden van het incident worden onderzocht. Volgens Bruyns worden er in de buurt wel vaker rotjes afgestoken. 'Dat is natuurlijk niet aangenaam voor de bewoners. Het verstoort de openbare orde', aldus de woordvoerder.

