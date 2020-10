Voor een onderzoek naar mensenhandel in Vietnamese nagelsalons is Knack - samen met De Standaard en VRT NWS - bekroond met de Belfius-persprijs in de categorie Print & Web.

In juli 2019 onthulden Knack, de Standaard en VRT NWS dat achter de glanzende vitrines van spotgoedkope Vietnamese nagelsalons een duistere realiteit schuilgaat. Sommige salons zijn een schakel in een internationale keten van moderne slavernij. Uit het onderzoek bleek bovendien dat sinds 2017 liefst 44 Vietnamese jongeren verdwenen waren uit de beschermde opvang in België. Het onderzoek is nu bekroond met de Belfius-persprijs, de meest prestigieuze Belgische media-award.

'Het opzet was groots', schrijft Belfius in een persbericht over de 57ste editie van de Belfius Persprijzen. 'Er werd contact gelegd met tientallen instanties, van Europol over arbeidsauditoraten tot de burgemeesters van de Belgische centrumsteden. Vonnissen werden doorploegd, nieuwe cijfers ontdekt. Het resultaat was indrukwekkend: de journalisten ontdekten dat sommige nagelsalons een schakel zijn in een keten van moderne slavernij, en de scoop over 44 verdwenen Vietnamese minderjarigen werd snel opgepikt door andere media. Enkele maanden na de publicatie ervan werd België nogmaals geconfronteerd met de urgentie van het thema, toen eind oktober 2019 in het Britse Essex een container toekwam met 39 dode migranten aan boord. De container was afkomstig uit Zeebrugge en alle overledenen bleken - vaak jonge - Vietnamezen.'

Het onderzoek is uitgevoerd door journalisten Kristof Clerix (Knack), Roeland Termote (De Standaard), Doruntina Islamaj en Débora Votquenne (VRT NWS). Het kadert in het project Lost in Europe, een samen­werkingsverband rond verdwenen vluchtelingenkinderen tussen journalisten uit zes Europese landen.

