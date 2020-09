In de categorie 'Print & Web' van de Belfius persprijzen haalde Knack twee van de drie nominaties binnen. Eind oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.

Twee van de drie nominaties in de categorie 'Print & Web' van de Belfius persprijzen gaan dit jaar naar Knack.

In het genomineerde Belgian Arms-onderzoek hebben journalisten van Knack (Jeroen Zuallaert), Le Soir, VRT en Lighthouse Reports en het onderzoeksplatform Bellingcat de krachten gebundeld om in kaart te brengen waar Belgische wapens terecht komen, eens ze ons land verlaten.

Belgian Arms bewees voor het eerst zwart op wit dat Belgische wapens weldegelijk ingezet worden in de oorlog in Jemen, en dat er - ondanks ontkenningen vanwege de Waalse minister-president - wapens werden geleverd aan Saudi-Arabië.

Sinds de publicatie van het onderzoek schorste de Raad van State uitvoervergunningen voor Belgisch wapenmaterieel naar Saudi-Arabië.

De tweede nominatie voor Knack gaat naar 'Mensenhandel in Belgische nagelsalons', een samenwerking tussen Knack (Kristof Clerix), De Standaard en VRT NWS. Dat onderzoek legde moderne slavernij bloot in goedkope Vietnamese nagelsalons in België.

De derde genomineerde is Bruno Struys, journalist bij De Morgen, voor zijn dossier 'Het Oog van Peking: Xi Jinping zendt zijn universitairen uit.'

Eind oktober buigt een eindjury zich over de drie kandidaat-laureaten en wordt de uiteindelijke winnaar bekendgemaakt.

De Belfius Persprijzen, voor het eerst uitgereikt in 1963, belonen de beste artikels en reportages van het voorbije jaar. Ze behoren tot de belangrijkste onderscheidingen voor journalistiek werk in België.

