Voor het eerst sinds de verkiezingen van 26 mei gaan Vlaamse politieke kopstukken live met elkaar in debat over de nieuwe Vlaamse regering en de federale regeringsvorming. Op Knack.be kunt u dinsdagavond om 19.30 uur het politiek debat volgen van LVSV Antwerpen (Liberaal Vlaams Studentenverbond) aan de Antwerpse universiteit.

We zijn bijna twee maanden na de start van de nieuwe Vlaamse regering: wat moeten we onthouden uit de Vlaamse regeerverklaring? En waarom hebben we nog steeds geen federale regering? Wat zijn de favoriete coalities van de verschillende partijen? In hoeverre zet de ontsporende federale begroting een druk op de vorming van een nieuwe federale coalitie?

Politiek journalist Jan De Meulemeester gaat in gesprek met Meyrem Almaci (Groen), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Lorin Parys (N-VA), Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), Servais Verherstraeten (CD&V) en Jos D'Haese (PVDA). Wie voor SP.A komt, wordt eerstdaags beslist.

Het LVSV van Antwerpen organiseert traditiegetrouw jaarlijks het grootste politieke kopstukkendebat van het najaar in Vlaanderen. Ook al zijn de partijen momenteel in onderhandelingsmodus, toch slagen de studenten er opnieuw in om politieke kopstukken rond de tafel te brengen in de grootste aula van de UAntwerpen.

Knack.be zal het debat livestreamen en live verslag uitbrengen over de meest markante tussenkomsten. Nadien volgen aparte interviews met de kopstukken, waarin ze terugblikken op de hoogtepunten van het debat.