Knack-huistekenaar GAL krijgt een eredoctoraat: 'Ik wil niet milder worden'

GAL, nom de plume van Gerard Alsteens, wordt net voor zijn zestigste jaar als politiek tekenaar doctor honoris causa aan de Vrije Universiteit Brussel. Een gesprek over Francisco Goya, groenten snijden en het recht op nazimetaforen.

Knacks huistekenaar Gerard Alsteens zegt dat hij niet heeft gelobbyd voor het eredoctoraat dat de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) op dinsdag 2 april aan hem uitreikt. 'Maar als mij zoiets overkomt, aanvaard ik dat met plezier.' Uit het persbericht van de VUB: 'GAL's engagement voor vrijheid en vrije meningsuiting, dat hij vele jaren lang via zijn cartoons vorm heeft gegeven, sluit perfect aan bij de waarden van onze universiteit. GAL is kritisch als het moet, grappig als het kan en denkt altijd wars van elk vooroordeel.' De woorden en de huldiging doen hem plezier, zegt hij wanneer we gaan zitten in zijn Schaarbeekse woonkamer. Zacht licht valt op een kast vol kunstboeken, op foto's van Picasso en op schilderijen en tekeningen van de bewoner zelf.

...