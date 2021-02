Knack blaast 50 kaarsjes uit

Het is deze week exact vijftig jaar geleden dat het eerste nummer van Knack verscheen, op 18 februari 1971. De gelegenheid om hier de komende dagen een stand van zaken op te maken over de journalistiek vandaag, en om met enkele bevoorrechte getuigen - zoals premier De Croo - te spreken over de betekenis van het blad, vroeger en nu.