Het KMI verlengt code rood voor extreme hitte tot en met dinsdag, zo heeft weerman David Dehenauw op Twitter meegedeeld. Code rood geldt al sinds zaterdag voor het grootste deel van het land.

Woensdag krijgt voorlopig een oranje kleur, maar dinsdagnamiddag of -avond wordt beslist of code rood ook die dag van kracht zal zijn. Vorige vrijdag gold in alle provincies al code oranje, met uitzondering van de kust. Maar sinds zaterdag werd dat voor een groot deel van België dus opgeschaald naar code rood. Enkel in de provincie Luxemburg (code oranje) en aan de kust (geel) geldt nog altijd een lager waarschuwingsniveau.

Dinsdag wordt het aan de zee en in de Ardennen tot 32 graden, elders 36 tot lokaal 37 graden. Voor woensdag zou het kwik heel licht zakken, tot 28 graden in de Ardennen en 35 graden in het centrum. Bij dergelijke erg hoge temperaturen is het belangrijk om regelmatig te drinken en licht verteerbaar voedsel te eten, zich lichter te kleden, de dag in koelere ruimten door te brengen, ramen en deuren gesloten te houden en de gezondheidstoestand op te volgen, aldus het KMI. (Belga)

