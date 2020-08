Wegens de extreme hitte kondigt het KMI vanaf zaterdag code rood af voor het grootste deel van België. De waarschuwingscode blijft gelden tot en met maandag, maar kan eventueel verlengd worden.

Dat meldt het KMI op zijn website.

Vandaag vrijdag gold in alle provincies al code oranje, met uitzondering van de kust. Maar vanaf zaterdag wordt dat voor een groot deel van België dus opgeschaald naar code rood. Enkel in de provincie Luxemburg (code oranje) en aan de kust (geel) zal een lager waarschuwingsniveau gelden. Het KMI verwacht dat de temperaturen komend weekend in het binnenland kunnen oplopen tot 36 of 37 graden.

Bij dergelijke erg hoge temperaturen is het belangrijk om regelmatig te drinken en licht verteerbaar voedsel te eten, zich lichter te kleden, de dag in koelere ruimten door te brengen, ramen en deuren gesloten te houden en de gezondheidstoestand op te volgen, aldus het KMI.

Lees ook:

Stad nu al 10 graden warmer: verkoelende infrastructuur biedt uitweg

Brouwerijwater ingezet voor recreatiedomein: 'Hittegolf doet nadenken over kostbaarheid water'

Dat meldt het KMI op zijn website.Vandaag vrijdag gold in alle provincies al code oranje, met uitzondering van de kust. Maar vanaf zaterdag wordt dat voor een groot deel van België dus opgeschaald naar code rood. Enkel in de provincie Luxemburg (code oranje) en aan de kust (geel) zal een lager waarschuwingsniveau gelden. Het KMI verwacht dat de temperaturen komend weekend in het binnenland kunnen oplopen tot 36 of 37 graden. Bij dergelijke erg hoge temperaturen is het belangrijk om regelmatig te drinken en licht verteerbaar voedsel te eten, zich lichter te kleden, de dag in koelere ruimten door te brengen, ramen en deuren gesloten te houden en de gezondheidstoestand op te volgen, aldus het KMI.