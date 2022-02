Het KMI kondigt code oranje af voor stormweer aan de kust vanaf 21 uur tot 1 uur. Met in het slechtste geval rukwinden tot 125 kilometer per uur is schade of hinder mogelijk. In de rest van het land geldt code geel.

In de loop van zondag zal de wind opnieuw in kracht toenemen. In de namiddag lopen de rukwinden aan zee opnieuw op tot 80 à 90 km/uur, verwacht het KMI. Laat vanavond en in het begin van de nacht trekt een actief koufront snel van west naar oost, met plaatselijk onweer, korrelhagel en zware tot zeer zware windstoten.

Aan de kust kunnen er windstoten van 100 tot 125 km per uur zijn, en in het binnenland van 80 tot 120 km per uur. Het KMI waarschuwt wel dat het schatten van rukwinden tijdens zware buien moeilijker is dan bij een grote storm.

Het verschil met storm Eunice is volgens de weerdienst dat de felste rukwinden van zeer korte duur zijn en zich plaatselijk voordoen, tijdens buien. Hoewel het criterium voor een oranje waarschuwing momenteel enkel voor de kust gehaald wordt, zijn schadelijke rukwinden ook landinwaarts niet uitgesloten.

Ook maandag blijft het nog onstuimig met waarschijnlijk rukwinden van 80 tot 100 km per uur of plaatselijk eventueel wat meer. Er is dan opnieuw kans op storm op zee uit west tot noordwest.

Infrabel: 'Snelheid treinen wordt mogelijk beperk in kustgebied'

Infrabel monitort in samenwerking met het KMI de weerstoestand nu opnieuw code oranje wordt afgekondigd, deze keer enkel voor de kustregio, meldt woordvoerder Frédéric Petit van de spoorinfrastructuurbeheerder zondagmorgen. Petit voegt eraan toe dat er momenteel geen beslissing werd genomen om het treinverkeer op te schorten. Infrabel zegt wat dat betreft in permanent overleg te zijn met de NMBS.

Bij de doortocht van storm Eunice vrijdag werd het treinverkeer in een groot deel van Vlaanderen stopgezet vanaf 14 uur. Er kwam kritiek op de late beslissing om dat te doen. Heel wat treinreizigers moesten 's avonds lang wachten op een trein. Door omgewaaide bomen en andere objecten op de sporen konden treinen op verschillende plaatsen niet rijden.

Infrabel was ook zaterdag nog in de weer met herstellen van schade door Eunice. Sinds zaterdagavond kunnen er weer treinen rijden tussen Ieper en Menen, op de spoorlijn Kortrijk-Poperinge. Ook de hogesnelheidstreinen naar Nederland kunnen weer rijden.

Herstellingswerken aan de bovenleiding tussen De Panne en Lichtervelde duren zondag nog voort, maar die spoorlijn was dit weekend sowieso buiten dienst voor geplande werkzaamheden. Er rijden vervangbussen voor de reizigers.

