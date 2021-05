De sweeping van de perimeter in het Nationaal Park Hoge Kempen heeft 'niet geleid tot het aantreffen van de gezochte persoon', meldde Wenke Roggen van het federaal parket donderdagavond over de zoekactie naar de voortvluchtige gewapende militair Jürgen Conings. 'De zoektocht gaat nu verder, maar daar kan ik nu niet over uitweiden.'

De sweeping ging donderdagnamiddag van start na een machtsvertoning van de politie en het leger, die talrijk aanwezig waren. De verschillende politiediensten en legereenheden doorzochten een gebied met een perimeter van maar liefst 20 kilometer omtrek.

'De sweeping is afgelopen. Er is een perimeter afgebakend geweest op basis van concrete elementen in het dossier, volgens dewelke wij ervan uitgingen dat de betrokkene zich daarbinnen bevond', aldus Wenke Roggen. 'Dat is doorzocht geweest. We zoeken verder, maar in het belang van het onderzoek kan ik daar niet meer details over geven.'

Er kwam geen antwoord op de vraag of Jürgen Conings zich in het gebied bevindt. Ook op de vraag of er nog andere aanwijzingen zijn in het onderzoek, werd geen antwoord gegeven. Evenmin werd bevestigd of er donderdagnacht of vrijdag nog verder werd/wordt gezocht.

Een colonne van een 30-tal politievoertuigen is donderdagnacht na het afronden van de sweeping teruggekeerd naar toegangspoort De Salamander, waar het intussen rustig is geworden qua activiteit van politie en leger.

Aan de Tevhid Moskee in Eisden-Tuinwijk is donderdagavond politiebewaking door agenten van de lokale politie. De moskee bevindt zich dicht bij Terhills en het Nationaal Park Hoge Kempen.

Benelux en Duitsland

Donderdagnamiddag vertrok vanuit toegangspoort De Salamander een colonne van vrachtwagens met militairen, vergezeld door de militaire politie. Ook de federale special forces waren aanwezig, met steun van politievoertuigen met speciale eenheden uit de Benelux en Duitsland. Aan De Salamander bevonden zich ook pantservoertuigen van het leger. Rond 21 uur is een colonne van een vijftiental voertuigen weer weggereden richting het gebied dat in het Nationaal Park Hoge Kempen doorzocht werd. Het ging om manschappen van quasi alle lokale Limburgse politiezones. Er is donderdag een 400-tal Belgische manschappen ingezet, waarvan 150 van Defensie en 250 van de politie.

Minister Dedonder kondigt maatregelen aan

Ondertussen heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder een eerste lijstje met maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de zoekactie. Het gaat onder meer over strengere veiligheidscontroles bij de aanwerving van militairen en gedurende hun loopbaan.

Premier Alexander De Croo en minister van Defensie Ludivine Dedonder kregen donderdagmiddag een waslijst aan vragen over de kwestie in de plenaire vergadering van de Kamer. Op Vlaams Belang na betrad elke fractie het spreekgestoelte. Zowat iedere spreker vroeg zich vooral af hoe het mogelijk is dat iemand die op een OCAD-lijst staat toch toegang krijgt tot wapens binnen Defensie.

Een sluitend antwoord had Dedonder daar niet op. 'Dit individu werd gevolgd, maar we moeten vaststellen dat dat niet voldoende was', gaf ze toe. Volgens de minister had de hiërarchie Conings nauwer moeten opvolgen. 'Het gedrag werd blijkbaar niet meer problematisch geacht door de hiërarchie, tot enkele dagen geleden. Het had niet mogen gebeuren dat die persoon toegang had tot wapens.'

De minister wil 'op korte termijn' al enkele maatregelen nemen, kondigde ze aan. Het gaat onder meer om striktere veiligheidscontroles bij de aanwerving van militairen, want 'die volstaan niet meer'. Dedonder wil die controles overigens ook vermenigvuldigen doorheen de volledige loopbaan van militairen.

Daarnaast beloofde Dedonder ook 'harde maatregelen' tegen militairen met fascistische of andere extreme ideeën. Het gaat dan om een toegangsverbod tot militaire kwartieren en wapenkamers, schorsing en 'als het gedrag onverenigbaar is met de militaire statuten' ook ontslag, zei ze.

