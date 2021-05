Defensie heeft een intern onderzoek geopend om eventuele 'lacunes' in het functioneren van de militaire diensten aan het licht te brengen. Dat zegt legerbaas Michel Hofman in een reactie op de zaak-Jürgen Conings.

'Er zijn misschien fouten gebeurd', verklaarde Hofman aan Belga, terwijl in Limburg de zoekactie naar de voortvluchtige gewapende militair wordt voortgezet.

Politie en leger zijn sinds dinsdag op zoek naar de man, die verdacht wordt van extreemrechtse sympathieën en dreigt met geweld. Het interne onderzoek is toevertrouwd aan de inspecteur-generaal van Defensie, generaal-majoor Peter Devogelaere.

Wapens

Het onderzoek moet volgens Hofman 'de vinger leggen op lacunes of disfuncties' bij de strijdkrachten. De stafchef wil 'zo snel mogelijk' resultaten. Het onderzoek bij Defensie, dat parallel loopt met een gerechtelijk onderzoek van het federale parket, moet toelaten 'de goede conclusies te trekken' en 'de goede maatregelen' te nemen, besloot Hofman.

Conings stond op een lijst van OCAD (orgaan voor de dreigingsanalyse, red.) vanwege zijn extreemrechtse ideeën en kreeg binnen Defensie al een tuchtsanctie, maar had desalniettemin vlot toegang tot een depot van waaruit hij allerlei zware wapens kon meenemen.

