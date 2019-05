'Klimaatmars zonder woorden' trekt door Antwerpen

In Antwerpen zijn zowat 200 jongeren van Youth for Climate en Students for Climate donderdag opnieuw door de binnenstad getrokken om een beter klimaatbeleid te vragen.

© Belga

Ze kregen ditmaal niet alleen steun van Grootouders voor het Klimaat, maar ook van een tiental BV's die zich achter hun eisen scharen. Onder meer Francesca Vanthielen, Pieter en Tine Embrechts, Michael Pas, Joke Van Leeuwen en Jeroen Olyslaegers zijn van de partij. De bijna wekelijkse Antwerpse klimaatmars zou deze keer sowieso al een stille mars worden, maar de organisatoren besloten daar nog een schepje bovenop te doen naar aanleiding van de moord op studente Julie Van Espen. De betoging werd omgedoopt tot "klimaatmars zonder woorden": er werden geen slogans gescandeerd of getoond en verschillende deelnemers hielden een lege witte plakkaat omhoog. Voor aanvang werd er ook een minuut stilte gehouden. De klimaatmars van de spijbelende jongeren trok zich ditmaal op gang aan het Operaplein, om door het centrum richting Groenplaats te trekken. Onderweg hield iedereen er het zwijgen toe. Lees ook: Klimaatexperte waarschuwt: hittegolven worden het nieuwe normaal