De gele hesjes en Youth for Climate hebben toestemming gekregen voor hun betoging tegen politiegeweld 'United Against Police Violence'. De betoging zal maandag om 16 uur plaatsvinden op het Albertinaplein aan de Kunstberg. Een delegatie van de betrokken partijen zal ook een interpellatie voorlezen op de Brusselse gemeenteraad, die maandag om 16 uur start.

Niet enkel de gele hesjes en Youth for Climate ondersteunen United Against Police Violence, maar ook organisaties uit de sociale en migratiebeweging sluiten zich aan bij het protest dat er komt na het gewelddadige optreden van de politie tijdens de actie van Extinction Rebellion op zaterdag 12 oktober.

Tijdens een interpellatie op de Brusselse gemeenteraad zullen ze een gezamenlijke tekst voorlezen waarin ze hun standpunt duidelijk maken.

'Het verhaal dat we willen brengen is hoe we het takenpakket zien van de politie. Het wordt een verhaal tegen de machtspatronen en het sociale contrast in de democratie. De handhaving moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk escalatie is en dat elk individu, ook mensen zonder papieren, wordt beschermd in plaats van aangevallen', vertelt organisator Roeland Ghys De betoging tegen politiegeweld was in eerste instantie aangekondigd om 18 uur op de Grasmarkt, in de directe nabijheid van het stadhuis op de Grote Markt.

Na overleg met de politie is afgesproken om op het Albertinaplein te betogen. Indien er veel volk op afkomt, kan er nog uitgeweken worden naar de Kunstberg.