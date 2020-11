De Klimaatcoalitie organiseert van maandag 30 november tot woensdag 2 december - zestig uur lang - een klimaatprotest afwisselend in Namen en Brussel. Concreet vragen de actievoerders een vermindering van de CO2-uitstoot op Europees niveau met minstens 60 procent tegen 2030.

Exact 5 jaar na de start van de klimaattop in Parijs is er maandag 30 november opnieuw een klimaatprotest. Zestig uur lang zullen 60 actievoerders protest voeren om meer ambitie te eisen van de regeringen. De actie wordt georganiseerd door Klimaatcoalitie, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Oxfam-Solidariteit, Youth for Climate, vakbonden en burgercollectieven.

'De klimaatcrisis treft nu al mensen wereldwijd', zegt Lien Vandamme, woordvoerder van Klimaatcoalitie. 'Om de opwarming te beperken tot de cruciale grens van maximum 1,5 graden, is een verhoging van de ambitie op alle niveaus nodig. België en Europa hebben nu de kans om hun stempel te drukken op het internationale klimaatbeleid en de samenleving.'

Het startschot wordt gegeven op maandagochtend om 7 uur aan het Elysette in Namen, waar de Waalse regering zetelt. Daarna verhuist de actie achtereenvolgens naar de kabinetten van de minister-presidenten van Brussel en Vlaanderen en eindigt woensdag om 19 uur aan de Wetstraat 16. Door de avondklok zal de actie 's avonds binnen plaatsvinden, op een centrale locatie in Brussel. Tegelijkertijd zullen ook duizenden mensen online mee actievoeren, aldus de Klimaatcoalitie. De actie is live te volgen via de website van Greenpeace.

