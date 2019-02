Klimaatbeweging vraagt stakingsaanzegging voor wereldwijde mobilisatie op 15 maart

'We kunnen het niet overlaten aan de jongeren alleen. Dit is een oproep aan alle militanten om hen te mobiliseren en te ondersteunen en dat liefst met een stakingsaanzegging, zodat ze zonder schroom kunnen deelnemen', aldus een woordvoerder van Workers for Climate.

Op 15 maart zullen de hele dag acties plaatsvinden in België. Om iedereen hieraan deel te laten nemen, zijn stakingsaanzeggingen van de Belgische vakbonden nodig.

Bedoeling van Youth for Climate is om in de voormiddag ervoor te zorgen dat de lokale afdelingen zich in de eigen steden en gemeenten verenigen voor een mars naar een treinstation. Van daaruit kunnen de betogers dan de trein nemen naar Brussel. In de namiddag wordt daar dan opnieuw een grote klimaatmars gehouden.

'Dit wordt geen klassieke staking, maar iets groots. Elke jongere, leerling, professor en werknemer moet zich hiervoor opmaken', zegt Bakou Mertens van Students for Climate. 'We geraken er niet met klimaatcoaches of meer bomen in de steden. Wat nu in België gebeurt, is historisch en wij willen dit ondersteunen'.