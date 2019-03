Klimaatactivisten verlaten Wetstraat en zetten protest voort op Troonplein

De klimaatactivisten die de nacht hebben doorgebracht aan de Brusselse Wetstraat breken hun tenten af en verhuizen naar het Troonplein. De politie laat geen extra betogers meer toe aan de Wetstraat.

Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd aan Belga.

'We zitten vast in dat kleine stukje Wetstraat en er mag niemand meer bij. De bedoeling is dat het een open protest blijft en er mensen kunnen blijven bijkomen. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt', legt Sarah Jacobs, woordvoerster van Greenpeace uit.

De tenten die nu opgesteld staan aan de Wetstraat worden afgebroken en de hele actie zal zich verplaatsen naar het Troonplein enkele honderden meters verderop. 'We roepen de mensen op om ons daar te vervoegen', stelt Jacobs.

'We hebben afgesproken dat ze de actie daar kunnen voortzetten. Zo kan het verkeer openblijven en bevinden ze zich niet in de neutrale zone', vertelt woordvoerster Ilse Van de keere van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene.

Opgepakt

De actie Occupy for Climate begon zondag om 18 uur in de Wetstraat voor het federaal parlement. Meer dan honderd mensen zijn in de nacht van zondag op maandag in tenten blijven slapen. Een twintigtal activisten werd zondag omstreeks 23 uur kort opgepakt, maar zij zijn intussen vrijgelaten, laat de politie Brussel-Hoofdstad Elsene weten.

De tenten van de actievoerders staan nu opgesteld rond het standbeeld van Leopold II, die een handdoek over het hoofd kreeg.

De actievoerders houden maandagmiddag een lunch waarop iedereen is uitgenodigd, ook de vele werknemers rond het Troonplein, om verdere uitleg te krijgen over de actie en de klimaatwet. Vanavond om 18 uur willen ze zoveel mogelijk mensen op het Troonplein en wordt er mogelijk nog een concert georganiseerd.

Dinsdag

De klimaatactivisten willen doorgaan tot dinsdag. Dan wordt er in het parlement gestemd over het grondswetartikel 7bis.

'Morgen wordt bepaald of de optie van een sterke klimaatwet wordt opengehouden. De inhoud zelf zal bepaald moeten worden door de volgende regeringen. Maar wanneer het artikel 7bis niet wordt gewijzigd om de klimaatwet mogelijk te maken, dan hebben we voor de komende vijf jaar geen optie meer op die klimaatwet', zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

De toevoeging van een paragraaf aan het artikel 7bis moet een bijzondere klimaatwet mogelijk maken en zo een samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus verankeren. 'Iedereen weet hoe complex het is in ons land met al de bevoegdheden. Daarom heeft een groep juristen die klimaatwet op tafel gelegd, om op zijn minst een langetermijnwet te hebben zoals die ook al bestaat in bijvoorbeeld Nederland', aldus Thijs.

Occupy for Climate in Brussel © Belga Image