De klimaatactivisten van Extinction Rebellion wilden zaterdagnamiddag de tuinen van het koninklijk paleis in Brussel bezetten, maar dat werd verhinderd door de politie. Een aantal actievoerders werd opgepakt.

Extinction Rebellion had opgeroepen tot een bezetting van de tuinen van het koninklijk paleis, om daar deel te nemen aan thematische volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. Die koninklijke tuinen bevinden zich echter in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn. De Brusselse politie had dan ook alles voorzien om een bezetting van de tuinen te verhinderen. Zo werden de uitgangen van het koninklijk park aan de zijde van het Paleizenplein afgesloten en waren heel wat agenten opgetrommeld. Die leidden de actievoerders naar het Koningsplein, waar ze zich verzamelden. Het gaat om enkele honderden mensen.

Hoewel de toegang tot het Paleizenplein verboden werd, heeft de Brusselse politie kort na 16.00 uur een groep actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt. Die hadden toch geprobeerd om via het plein door te dringen tot de tuinen van het koninklijk paleis. In het koninklijk park hebben zich intussen verschillende tientallen actievoerders verzameld, die hun opgepakte medestanders toejuichen en de politie uitjouwen.

David Steeman van Extinction Rebellion liet eerder op de dag weten dat hij tevreden was over de opkomst. 'Er hadden zich zo'n 1.250 mensen ingeschreven en er is toch een hele grote groep opgedaagd. We staan wel niet in de tuin van het koninklijk paleis maar we staan wel vlakbij het paleis. We gaan hier nu zeker 24 uur blijven, en onder meer volksvergaderingen houden over verschillende thema's. Eén van onze eisen is dat de macht terug naar het volk moet, dat de gewone mensen moeten kunnen beslissen hoe we de klimaatcrisis gaan aanpakken', aldus Steeman.

Een delegatie van de actievoerders is gisteren/vrijdag wel ontvangen geweest door de kabinetschef van koning Filip, laat het Paleis weten. 'Die heeft geluisterd naar hun bezorgdheden en hen duidelijk gemaakt dat ook de vorst bekommerd is om het klimaat en de urgentie, maar heeft hen er ook op gewezen dat de tuinen zich in de neutrale zone bevinden en manifestaties daar niet toegelaten zijn', luidt het.