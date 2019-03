Klimaatactivisten bezetten Wetstraat

Voor het federaal parlement, in de zogeheten neutrale zone, houden organisaties waaronder Greenpeace, de Klimaatcoalitie en Youth4Climate zondagavond een protestactie. Bedoeling is om tot dinsdag ter plekke te blijven, want dan buigen de parlementsleden zich over de verankering van de klimaatdoelstellingen in de grondwet. In het Warandepark zijn een aantal tenten opgesteld.