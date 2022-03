Waarover is Anuna De Wever van gedachte veranderd? 'Ik besef nu dat de meeste mensen wel deugen. Er zijn niet zo veel slechte mensen in de wereld, op een paar uitzonderingen na misschien.'

'Vroeger dacht ik dat er zo veel slechte beslissingen in de wereld genomen werden omdat er zo veel slechte mensen zijn', zegt Anuna De Wever. 'Vandaag denk ik daar veel genuanceerder over. Natuurlijk worden er veel slechte beslissingen genomen, zoals in het klimaatverhaal. Maar daarom zijn onze beleidsvoerders nog niet per se slecht. Wel zijn ze vaak niet juist geïnformeerd of niet goed omringd. De meeste mensen deugen dus wel, op een paar uitzonderingen zoals Vladimir Poetin na dan.'

...

'Vroeger dacht ik dat er zo veel slechte beslissingen in de wereld genomen werden omdat er zo veel slechte mensen zijn', zegt Anuna De Wever. 'Vandaag denk ik daar veel genuanceerder over. Natuurlijk worden er veel slechte beslissingen genomen, zoals in het klimaatverhaal. Maar daarom zijn onze beleidsvoerders nog niet per se slecht. Wel zijn ze vaak niet juist geïnformeerd of niet goed omringd. De meeste mensen deugen dus wel, op een paar uitzonderingen zoals Vladimir Poetin na dan.' Wanneer bent u tot dat besef gekomen? Anuna De Wever: Twee jaar geleden, toen we met een zeilboot naar de VN-Klimaattop in Chili voeren. Drie maanden heb ik op de oceaan gezeten. Daar heb ik veel gebabbeld met mensen die al veel langer activist zijn dan ik. 'Hoe komt het toch dat politici weigeren om iets te doen voor het klimaat?' fulmineerde ik. 'Die zijn gewoon slecht.' 'Je kunt best wel zo denken,' antwoordde iemand, 'maar dat gaat ons niets vooruithelpen'. Ze had gelijk. Ik dacht dat politici gewoon informatie kunnen vergaren over de grootste existentiële crisis die de mensheid ooit gehad heeft, en daarna verstandige beslissingen nemen. Maar zij handelen niet altijd zo rationeel. Ze hebben ook hun persoonlijk leven en hun eigen prioriteiten. Het is te gemakkelijk om dan te zeggen: het zijn slechte mensen. Zo hoefde ik hun realiteit niet te vatten. Sinds ik dat besef, probeer ik op een andere manier te lobbyen. Ik ben nog altijd heel radicaal in mijn standpunten, maar ik reageer nooit meer agressief. Vroeger werd ik soms kwaad als mensen het niet snapten - ik was eigenlijk heel vaak boos. (lacht) Nu niet meer. Ik ben een aangenamer persoon geworden sinds ik meer empathie toon voor de persoonlijke moeilijkheden van mensen, die hen ervan weerhouden om actie te voeren. Als iedereen dat zou doen, zou de wereld een fijnere plek zijn. Empathie is een mooi woord. Maar als activiste wilt u mensen toch overtuigen? De Wever: Uiteraard. Het feit dat ik mensen begrijp wil niet zeggen dat ik hun beslissingen ook goedkeur. Het is geen excuus om niets te doen of om slechte beslissingen te nemen, zoals het klimaatplan van Zuhal Demir (N-VA). Er zijn ook mensen die de realiteit gewoon niet willen weten. Uit frustratie sturen ze me dan haatmails. Een paar keer ben ik zelfs al fysiek aangevallen. Dat is natuurlijk allemaal heel heftig, maar zelfs zij zijn geen slechte mensen. Ik heb vooral medelijden met hen. Ze zitten duidelijk in de knoop met zichzelf. Daarom is mijn leuze: iedereen moet in therapie gaan. Ik doe dat al sinds mijn achtste. Als je inzicht hebt in jezelf, kun je ook rationeler nadenken en betere beslissingen nemen. U lijkt altijd heel erg zeker van uw stuk. Twijfelt u veel? De Wever: Als het over het klimaat gaat helemaal niet. Wat ik vertel, zegt 99 procent van alle wetenschappers. Dat verhaal is zo ongelofelijk duidelijk. Maar persoonlijk twijfel ik natuurlijk wel soms over wie ik ben en waar ik naartoe wil. Journalisten vragen me bijvoorbeeld vaak wanneer ik in de politiek ga. Natuurlijk aarzel ik weleens. Ik weeg voortdurend af op welke manier ik als activist het meest kan bereiken.