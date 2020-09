Met een groot videoscherm en getuigenissen van klimaatjongeren die in andere landen actie voeren hebben Youth for Climate en verschillende organisaties vrijdag een uitgeregende Global Strike for Climate gehouden op het Muntplein in Brussel. De klimaatactivisten vragen dat Europa duurzame en sociale handelsakkoorden afsluit in de strijd tegen klimaatverandering.

De actie werd staand gehouden, met mondmaskers en met voldoende fysieke afstand. Grootouders voor het Klimaat, Amnesty International, Oxfam, Birdlife en 11.11.11 tekenden samen met Youth for Climate present. Hoewel de klimaatjongeren zich nu niet al schreeuwend en dansend door de straten konden verplaatsen, lieten ze toch van zich horen. Om de regen en de koude te bestrijden werd er af en toe op en neer gesprongen tijdens de bekende leuze: 'On est plus chaud que le climat'. Om aanwezigen te testen op hun kennis over de klimaatcrisis werd er ook een quiz gehouden, waaraan iedereen via de smartphone kon deelnemen.

Met deze vijfde Global Strike for Climate vragen de activisten aandacht voor mensen en gemeenschappen die het meest lijden onder de klimatologische verandering. 'De klimaatcrisis laat niet op zich wachten. De bosbranden in de Amazone en Californië waren nooit zo hevig. Ook in België worden we al geconfronteerd met de eerste voorbodes: droge zomers, frequente hittegolven en het lage waterpeil zijn nu al realiteit. Europa moet duurzame en sociale handelsakkoorden sluiten, zo kunnen we mee de wantoestanden bestrijden', zegt Toon Lambrechts van Youth for Climate.

De actie werd staand gehouden, met mondmaskers en met voldoende fysieke afstand. Grootouders voor het Klimaat, Amnesty International, Oxfam, Birdlife en 11.11.11 tekenden samen met Youth for Climate present. Hoewel de klimaatjongeren zich nu niet al schreeuwend en dansend door de straten konden verplaatsen, lieten ze toch van zich horen. Om de regen en de koude te bestrijden werd er af en toe op en neer gesprongen tijdens de bekende leuze: 'On est plus chaud que le climat'. Om aanwezigen te testen op hun kennis over de klimaatcrisis werd er ook een quiz gehouden, waaraan iedereen via de smartphone kon deelnemen. Met deze vijfde Global Strike for Climate vragen de activisten aandacht voor mensen en gemeenschappen die het meest lijden onder de klimatologische verandering. 'De klimaatcrisis laat niet op zich wachten. De bosbranden in de Amazone en Californië waren nooit zo hevig. Ook in België worden we al geconfronteerd met de eerste voorbodes: droge zomers, frequente hittegolven en het lage waterpeil zijn nu al realiteit. Europa moet duurzame en sociale handelsakkoorden sluiten, zo kunnen we mee de wantoestanden bestrijden', zegt Toon Lambrechts van Youth for Climate.