Kleine spoorbond dient nog een stakingsaanzegging in van 2 tot 30 maart

De kleine spoorvakbond METISP-Protect heeft donderdag een stakingsaanzegging ingediend voor alle medewerkers van de Belgische spoorwegen van 2 maart 2025 om 22.00 uur tot 30 maart 2025 om 22.00 uur.

Dat meldt de vakbond donderdagavond. De actie sluit daarmee aan op de negendaagse spoorstaking op initiatief van de twee kleine spoorbonden OVS en ASTB.

Met de stakingsacties protesteren de spoorbonden tegen een aantal plannen van de federale regering (zoals een verhoging van de pensioenleeftijd). Het is onduidelijk of de actie van METISP-Protect een grote impact kan hebben op het spoorverkeer, maar de vakbond verzekert zich “goed te zullen organiseren, opdat er elke dag een impact voelbaar zou zijn”.

“Een actie als reactie op aanvallen tegen de openbare spoorwegdienst”, aldus METISP-Protect. “Gezien de regeringshervormingen die de kwaliteit van de openbare dienst en de arbeidsomstandigheden van spoorwegpersoneel bedreigen, verzetten wij ons krachtig tegen privatisering en liberalisering van het spoorvervoer. De geplande afschaffing van HR-Rail brengt het geïntegreerde model van de Belgische spoorwegdienst in gevaar.”

Daarnaast verzet METISP-Protect zich “tegen een bezuiniging van 250 miljoen euro tegen 2029, een verslechtering van het statuut van werknemers, tegen een verhoging van de pensioenleeftijd voor rijdend personeel, tegen een afschaffing van gunstige tantièmes, wat leidt tot lagere pensioenen, tegen een geleidelijke vervanging van het ambtenarenstatuut door privécontracten en tegen annualisering van de arbeidstijd, wat de opgelegde flexibiliteit voor de werknemers vergroot”.

METISP-Protect kondigt ook aan tegen elke hervorming naar het Grondwettelijk Hof te zullen stappen. “De ontevredenheid bij het spoorpersoneel is groot. We vinden dat we moeten handelen. En niet alleen voor het spoorpersoneel, maar voor de openbare diensten in het algemeen”, klinkt het.

De grootste vakbonden bij het spoor, ACOD Spoor en ACV-Transcom, hebben ook stakingsplannen. Ze zullen deelnemen aan de algemene staking van 31 maart en er is sprake van “een reeks acties en roterende stakingen vanaf maart, met meerdere data per maand, tot juli.”