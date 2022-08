Kleine betoging tegen abortus in Gent lokt spontane tegenbetoging uit

In het centrum van Gent heeft zaterdagmiddag een twintigtal aanhangers van een jongerenorganisatie actie gevoerd tegen abortus, waarna er een spontane tegenbetoging ontstond voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen.

De betoging op de Gentse Korenmarkt ging uit van TFP (Tradition, Family, Property) Student Action Europe. Een twintigtal jonge mannen riep onder meer op om te ‘bidden tegen de zonde van abortus’ en deelde folders uit. De actie kreeg snel een tegenreactie van leden van onder meer het Oost-Vlaams Regenbooghuis Casa Rosa. Ongeveer vijftig mensen toonden slogans als ‘mijn lichaam, mijn keuze’ en ‘hou abortus veilig’, en zwaaiden met regenboogvlaggen.

De beide betogingen werden zonder incidenten beëindigd. De eerste was vooraf toegelaten na afspraken met de actievoerders en de tweede werd gedoogd, zegt woordvoerder Thomas Dierckens van burgemeester Mathias De Clercq. ‘De burgemeester vindt hun standpunten verwerpelijk, maar het is niet omdat een standpunt de burgemeester inhoudelijk niet aanstaat, dat er betogingen worden verboden. De vrijheid van meningsuiting blijft voorop staan. De politie heeft wel duidelijke afspraken gemaakt met de organisatie dat er geen haatdragende boodschappen werden verspreid. De spontane tegenbetoging van Casa Rosa hebben we gedoogd.’