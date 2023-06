Klassenjustitie? Parlement vraagt onderzoek aan Hoge Raad Justitie na zaak-Sanda Dia

De Kamercommissie Justitie dringt er bij de Hoge Raad voor de Justitie op aan een onderzoek te voeren naar het gevoel van ‘klassenjustitie’ dat is ontstaan naar aanleiding van het arrest in de zaak-Sanda Dia. De HRJ heeft de kwestie hoe dan ook al geagendeerd op 15 juni.

Het arrest in de zaak rond de dood van Sanda Dia, de 20-jarige student aan de KU Leuven die in 2018 stierf na een doopritueel van studentenclub Reuzegom, deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Nogal wat mensen vinden dat de achttien Reuzegommers die de bewuste doop organiseerden er gemakkelijk van af zijn gekomen met werkstraffen en een boete. Ook uit politieke hoek kwam er al kritiek, bij monde van onder meer partijvoorzitters Raoul Hedebouw (PVDA), Sammy Mahdi (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR).

Oppositiepartij PVDA vroeg in de Kamercommissie Justitie om een debat over het maatschappelijk gevoel van ‘klassenjustitie’ dat naar aanleiding van de zaak is ontstaan, maar een objectieve discussie is moeilijk, alleen al omdat er bijvoorbeeld heel weinig onderzoek naar gedaan is. De Hoge Raad voor Justitie om dergelijk onderzoek vragen is een optie, maar dat kan alleen door de minister van Justitie of door de voltallige Kamer.

Koen Geens

De Commissie heeft de knoop woensdag doorgehakt: voorzitster Kristien Van Vaerenbergh zal in een brief aan de HRJ laten weten dat de Commissie voorstander is van een onderzoek naar de kwestie. Het orgaan had die vraag volgens haar hoe dan ook al geagendeerd op 15 juni. Indien nodig kunnen er nadien nog bijkomende hoorzittingen georganiseerd worden.

CD&V-Kamerlid Koen Geens, die de Commissievoorzitster om de brief had gevraagd, noemde het goed dat de Hoge Raad voor Justitie de kwestie op de agenda heeft staan. Hij pleitte er ook voor om ‘op een zinvolle manier na te denken’ over hoe het parlement kan omgaan met het debat over klassenjustitie en om dat debat niet uit te stellen. ‘Het maatschappelijk ongenoegen is daarvoor te groot.’

Stefaan Van Hecke (Groen) opperde dat het federaal mensenrechteninstituut een onderzoek zou kunnen doen naar de kwestie.

N-VA-Kamerlid Christoph D’Haese heeft begrip voor de gevoeligheden en emoties, zei hij, al vroeg hij ook respect voor het gerechtelijk apparaat. ‘Recht spreken doe je in de rechtszaal, daar moet respect voor zijn.’